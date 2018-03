Rimpatriata la ragazza che ha contestato Berlusconi in topless al seggio

E’ stata rimpatriata in Francia Melodie Mousavi Nameghi, l’attivista 29enne del gruppo "Femen" che questa mattina ha contestato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel seggio elettorale di via Scrosati in cui stava votando. Il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha proposto al prefetto Luciana Lamorgese, che l’ha accolto, l'adozione del provvedimento di allontanamento. Alla donna, che in serata ha già fatto rientro nel proprio Paese di origine, è stato inibito il reingresso in Italia per 5 anni.

Melodie Mousavi Nameghi è stata deferita dalla polizia all’autorità giudiziaria per aver cagionato disordini all’interno di un seggio elettorale e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il video della contestazione delle Femen al seggio