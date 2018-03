Furto alla sala slot di via Emilia Est con un'auto rubata a Colorno

Era stata rubata lo scorso 21 febbraio a Colorno ed è ricomparsa in strada del Traglione a Casaltone: una Ford Fiesta che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Parma hanno ritrovato la notte scorsa, capendo subito a cosa era servito il furto. Una banda di ladri l'ha utilizzata per compiere nella notte un furto alla sala slot Macao di via Emilia Est.

Sul posto, dove sono state rinvenute due macchinette forzate, i carabinieri hanno effettuato tutti rilievi scientifici per identificare i colpevoli.