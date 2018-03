Autista e vittima si accorgono del borseggio in diretta: ladra bloccata sul bus Foto

E' rimasta in trappola, con le porte dell'autobus ben sigillate in attesa dell'arrivo dell polizia. Borseggio evitato in diretta sulla linea 3 intorno alle 10.15. La vittima era un'anziana passeggera, la ladra una ragazza intorno ai 35 anni che ha provato a infilare le mani nella borsetta. Ad accorgersi di cosa stava accadendo sono stati il conducente del bus e la stessa signora, e a quel punto è scattata la reazione: autobus fermo in via D'Azeglio, poco prima di piazzale Corridoni, porte bloccate, telefonata alla polizia. Che è arrivata in pochi secondi ed ha identificato la ladra.

(Foto di Luca Bertozzi)