L'Isola dei Famosi: eliminata Paola Di Benedetto. Polemica su Francesca Cipriani (che tra l'altro resta in topless)

Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi, che ha fatto il pieno di ascolti, è stata eliminata Paola Di Benedetto. Inizialmente le nomination erano fra Bianca Atzei, Alessia Mancini ed Elena Morali, che è stata eliminata. La Morali però è andata sull'Isola che non c'è, poi con il televoto sono rientrate in lizza Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto. E alla fine la modella è stata eliminata definitivamente dal gioco.



Intanto fra i naufraghi spuntano battibecchi. Bianca si lamenta di Francesca Cipriani, perché ha crampi e mal di pancia. Gaspare polemizza: secondo lui Francesca starebbe male solo quando bisogna lavorare. Ma è la stessa Cipriani a chiarire che se sta a digiuno, sviene. In gennaio Francesca Cipriani aveva avuto un malore sull'Isola ed era stata portata all'ospedale in elicottero per accertamenti (leggi).

Francesca Cipriani ha fatto parlare di sé anche per un caso di... topless. Provocata da Jonathan, che l'ha sfidata ad entrare in mare senza costume, l'ex gieffina si è tolta il reggiseno ed è entrata in acqua.

C’è un medico immaginario tra di voi? ‍⚕️ Perché sull’#Isola abbiamo un piccolo, ipotetico problema…

Indossate lo stetoscopio e leggete le anticipazioni dei daytime! https://t.co/ywQJjNZM2Z — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 6 marzo 2018

La naufraga che deve definitivamente abbandonare l'#Isola dei Famosi è Paola! pic.twitter.com/TOps9dzfJp — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 5 marzo 2018

