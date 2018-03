"Campus senza marciapiedi, pericolo per i pedoni"

Scrive il lettore "Gi Lencioni", che invia le foto:

"Questo è quello che succede al Campus. Senza marciapiede, l’unico mezzo metro per camminare è occupato dalle auto, si può camminare solo in mezzo alla strada, nonostante queste auto siano tutte in divieto. I vigili urbani hanno detto che se cammino in mezzo alla strada sono io in contravvenzione, dovrei camminare sulla pista ciclabile".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui