Partita la Dakar: vincono Al-Attiyah (Toyota) e a sorpresa De Soultrait (Yamaha)

Nasser Al-Attiyah ha vinto la prima tappa della Dakar 2017 tra le auto. Il qatariano, due volte vincitore del celebre raid, è stato il più veloce nella prova speciale, prima di accusare un problema meccanico nel tratto di trasferimento stradale fino all’arrivo a Resistencia. Al-Attiyah ha imposto il suo ritmo, completando i 39 Km di prova speciale in 25'41". Ma la sua Toyota Hilux poi sviluppato un problema dopo il traguardo e ha dovuto essere trainato dal suo compagno di squadra Giniel de Villiers. Al secondo posto si è piazzato l’ex rallista Xevi Pons, a 24" con il suo Ford Ranger. Nani Roma, che, come Al-Attiyah, è passato dal team X-raid Mini a Toyota, ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 29". Carlos Sainz ha portato la prima Peugeot 3008DKR in quarta posizione a 33"; seguito a 8" da De Villiers. Sesto posto per il pluri campione del mondo rally Sebastien Loeb, con l’altra 3008DKR a 55" dal Al-Attiyah. Le altre due Peugeot di Cyril Despres e del campione in carica Stephane Peterhansel, che ha aperto la corsa, occupano rispettivamente l’ottavo ed il dodicesimo posto a 1'14" e 1'34", Il primo dei piloti dell’X-raid Mini è Yazeed Al-Rajhi, settimo a 1'06". Nono Mikko Hirvonen.

De Soultrait vince a sorpresa tra le moto

Xavier de Soultrait è il primo vincitore di tappa della Dakar 2017. Il pilota francese della Yamaha è stato il più veloce sui 39 Km della prima prova speciale della Dakar 2017, partita da Asuncion in Paraguay e arrivata a Resistencia, in Argentina. Xavier de Soultrait ha prceduto altri altre due outsider, lo spagnolo Juan Pedrero, secondo a 2" ins ella alla Sherco e lo statunitense Ricky Brabec, terzo a 14" sulla sua Honda ufficiale. Quarto posto per l’altro transalpino Michael Metge (Honda), con un ritardo di 18", davanti al portoghese Paulo Goncalves con la Honda, che paga 28" al vincitore di giornata. Settimo il compagno di squadra Joan Barreda a 32 secondi nonostante una primo noia e una sosta in un guado. Solo diciassettesimo l’australiano Toby Price, con la KTM numero 1 8a 1'25") che quindi non dovrà aprire la pista nella seconda tappa di domani.