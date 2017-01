I test a Sepang. Ducati davanti

La MotoGp apre gli occhi sulla stagione 2017 e la Ducati si mostra già in gran forma. I più veloci nel primo giorno dei test a Sepang (dominato dal caldo umido e pioggia nel pomeriggio) sono stati Casey Stoner - oggi collaudatore, ma dal feeling immutato rispetto a quando vinceva il Mondiale in sella alla Rossa - in 1'59"681 e Andrea Dovizioso (+0.117), pilota confermato e nuovo compagno di Jorge Lorenzo.

Lo spagnolo è rimasto attardato ed alla fine ha ottenuto solo il 17/o tempo, ma ha badato soprattutto a prendere confidenza con la nuova moto: «Devo adattarmi allo stile di guida della Desmosedici, soprattutto in frenata. Deluso? No, più che altro sorpreso».

Terzo tempo per Maverick Vinales (+0.449), neo guida della Yamaha Movistar, mentre Valentino Rossi, suo compagno di box, ha provato importanti novità tecniche segnando l’ottavo tempo (+1"014). Rossi ha dovuto fare i conti con un forte mal di testa causatogli dalla sinusite. «Stavo malissimo - ha raccontato poi - Però il feeling è buono. Ho due moto che useremo durante la stagione e sono già molto meglio sotto tanti punti di vista rispetto ai prototipi provati a novembre. Abbiamo lavorato sul motore e sull'elettronica, ci sono cose molto interessanti».