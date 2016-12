Un carico di doni è arrivato all'Ospedale dei Bambini

È arrivato un carico di doni all'Ospedale dei Bambini "Pietro Barilla" di Parma. Recapitato in anticipo da Babbo Natale per i bambini e ragazzi malati che devono restare nella struttura nonostante le festività. Per ognuno di loro c'è stato almeno un regalo, grazie alla generosità di Fondazione Cariparma. Per i più piccoli tanti giochi e per gli adolescenti buoni spesa (offerti dall'associazione Noi per Loro) da utilizzare in negozi sportivi, di informatica e musica. Insomma un Babbo Natale molto attento, che ha preparato per ognuno il regalo corrispondente al desiderio.

I pacchetti colorati sono stati distribuiti da un nutrito ed emozionato gruppo di autorità cittadine, guidato dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Massimo Fabi, dal segretario generale di Fondazione Cariparma Luigi Amore e da

monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma.