Cocconi, finiti i lavori

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della palestra, della mensa e dell'auditorium della scuola Cocconi, promossi dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Parma, per un importo pari a circa 620 mila euro (di cui 500 mila cofinanziati dal Miur). La Cocconi si presenta oggi più sicura sia in termini di normativa antincendio, sia da un punto di vista sismico come hanno illustrato, nel corso di un sopralluogo, la vicesindaco con delega alla scuola ed ai servizi educativi, Nicoletta Paci; l'assessore ai lavori pubblici, Michele Alinovi; il dirigente scolastico Andrea Grossi; i tecnici di Parma Infrastrutture Spa; i tecnici comunali e le maestranze della ditta che ha eseguito i lavori, la Zambelli di Forlì.