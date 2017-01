Rigopiano: Charlie Hebdo, nuova (brutta) vignetta. Con risposta

Charlie Hebdo torna nuovamente a ironizzare (con poco gusto) su una tragedia italiana. Dopo le vignette su Amatrice (guarda) e il terremoto che ha devastato il Centro Italia il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha preso di mira la tragedia dell'hotel Rigopiano con una vignetta. Nel disegno, pubblicato nella pagina Facebook del giornale, si legge: "La neve sta arrivando e non sarà sufficiente per tutti" con l'immagine della morte scende dalla montagna in mezzo ad una valanga. Pronta la risposta del vignettista, Ghisberto, amplificata (postata) proprio dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Nel disegno un volontario della protezione civile supera, sbeffeggiandola, la morte sugli scii soggetto della vignetta di Charlie Hebdo. Tante condivisioni e i commenti a favore della vignetta. Ma lo stesso Ghisberto, è stato al centro di polemiche razziste e sessiste.