"I Monologhi della Vagina" tornano sul palco a Reggio Emilia

Sabato 8 aprile al Teatro S. Prospero di Reggio Emilia.

In scena un gruppo di donne, un intento comune. Così ormai da 6 anni Collettivo V-Day Reggio Emilia si impegna a portare avanti il progetto V-Day nella città di Reggio Emilia, provincia e anche in altre città italiane. Il V-Day è un movimento internazionale di lotta alla violenza contro le donne attraverso la sensibilizzazione del pubblico al tema e la raccolta fondi a favore di associazioni che supportano donne in difficoltà. Da più di dieci anni i riflettori si accendono nei teatri di tutto il mondo su migliaia di donne di età e provenienze diverse. Madri, figlie, nonne, manager, libere professioniste, casalinghe, operaie, attrici e non, salgono sul palco per dire no alla violenza, attraverso la rappresentazione a scopo benefico de “I monologhi della Vagina”, opera teatrale di Eve Ensler.

Anche quest’anno lo spettacolo andrà in scena sotto la regia di Stefania Maceri sabato 8 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro S.Prospero in via Guidelli 5 a Reggio Emilia. Sul palco saliranno diverse ragazze-attrici, donne che racconteranno al pubblico la sfera femminile, com’è cambiata nel corso del tempo in un mix di ironia, serietà, gioiosità con riferimenti a storie reali, raccolte nei “Monologhi” attraverso interviste a donne in tutto il mondo.

Lo spettacolo fa parte di Trecentosessantacinque giorni donna, il programma di iniziative organizzato dal Comune di Reggio Emilia che parlano dell’autorevolezza femminile e di quanto le donne sono protagoniste del nostro tempo, portatrici di saperi, competenze e potere.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza allo spazio "Latte e coccole" dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.

Per maggiori informazioni:

347 0735639 – collettivo.vday@gmail.com