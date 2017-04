360 Viral il circuito Off di Parma 360 Festival della creatività contemporanea

Sabato 8 Aprile inaugura ufficialmente 360 VIRAL, il circuito OFF di Parma 360 festival, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Commercio Cristiano Casa.

Ricco il cartellone di mostre ed eventi negli spazi creativi di Parma.

Il programma sarà anticipato venerdì 7 aprile con le seguenti inaugurazioni:

ore 17:00 _ inaugurazione Stiletto, b.go Angelo Mazza 9/A con le fotografie di Erika Sereni;

ore 18:00 _ inaugurazione Spazio 5/A, via Coppi 17 con la mostra "Black Sugar" di Valentina Biasetti;

ore 18:30_ inaugurazione Mattavelli, Strada della Repubblica 66 con il progetto espositivo "Ordine e caos, linea retta e linea curva" di Stefano Spagnoli;

Tra le inaugurazioni previste sabato 8 aprile (alla presenza dell’Assessore Cristiano Casa):

ore 18.30 _inaugurazione Un_Type co-creative Gallery, Strada San Nicolò 7 con la mostra "Sotto la pelle di tutte le cose" di Chiara Fucà;

ore 19:00 _inaugurazione Gallani Arredamenti, Str. della Repubblica 80/D con la mostra bi-personale di Candida Ferrari e Marilena Sassi;

dalle ore 20:00 _inaugurazione Enoteca Rangon, Borgo delle Colonne 26 con il progetto "Il diVino scatto spontaneo" di Federica Bellini per “Photo_Phede”.

Si proseguirà dunque domenica 09 aprile ore 17.00_ inaugurazione CUBO, Via La Spezia 90 con MUSIC ARTWORK al SVGO.

E ancora mercoledì 12 aprile ore 18:00 _inaugurazione Faraboli Arredamenti, via Garibaldi, 35 con la mostra "Il Muro" di Roberto Petrolini, a cura di e Fogg – Art Photo Gallery; giovedì 13 aprile ore 18:30_inaugurazione Nuova Editrice Berti, piazzale San Lorenzo c/d con il progetto espositivo "Parma di notte" di Alfredo Chiapponi in collaborazione con H.P. Lovecraft; e infine Venerdì 14 aprile ore 18.30_inaugurazione Officine On/Off, Strada Naviglio Alto 4/1 con l’esposizione “FabLab in pillole”.



Parma 360 è un Festival virale, disseminato in tutta la città: la sezione 360 VIRAL si propone di coinvolgere il pubblico in un percorso artistico diffuso nel centro storico, con l'obiettivo di rilanciare e promuovere la cultura artistica più vitale e presente nel territorio.

All’appello hanno risposto 30 spazi creativi fra cui gallerie, studi professionali, coworking e oltre 200 negozi del centro storico di Parma, per una ricca e curiosa offerta espositiva.

Grazie al sostegno del Comune di Parma e dello Studio Livatino & Associati, i negozi del centro storico di Parma per tutto il periodo del Festival ospiteranno mostre di arte contemporanea, opere e poster di numerosi artisti che si metteranno “in mostra” attraverso le loro vetrine. Un dialogo fra l’espressione artistica contemporanea e le realtà commerciali del territorio: installazioni, sculture, fotografia e pittura animeranno il centro urbano attraverso percorsi creativi.

Il progetto vuole stimolare una maggiore partecipazione e frequentazione degli esercizi commerciali del centro storico di Parma, rivitalizzando la rete commerciale del territorio grazie al connubio con le forme più vitali dell’arte; 360 VIRAL diventa quindi lo strumento indispensabile per costituire un network di eventi e aperture straordinarie nel centro storico. All’appello hanno risposto tutti gli spazi creativi e commerciali di Parma: gallerie, studi professionali, coworking, enolibrerie e negozi per una ricca e curiosa offerta espositiva.

La prima edizione di questo percorso artistico diffuso e virale ha trasmesso un’energia frizzante e positiva portando centinaia di persone ad affollare i negozi della città in occasione di eventi, concerti, inaugurazioni e aperture speciali.

360 VIRAL è organizzato nell'ambito delle iniziative di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea, manifestazione culturale dedicata alla creatività contemporanea italiana in programma a Parma dal 1 aprile al 14 maggio 2017.

Per ulteriori dettagli su queste mostre e sulle altre in programma potete fare riferimento al nostro sito al link: "Spazi Creativi" ‬

Per chi volesse proporre la propria iniziativa può rivolgersi a info@parma360festival.it