"Terre di Canossa", il rombo dei motori non ha tempo

Secondo giorno per l'International challenge "Terre di Canossa" per auto storiche. Ieri iscrizioni, raduno dei "gioielli" a quattro ruote al Barilla Center (Guarda le foto). Oggi vernissage e partenza verso Forte dei Marmi passando per l’autodromo di Varano, Borgotaro, il Passo di Cento Croci, le Cinque Terre, i borghi marinari di Lerici e Portovenere, il porto di Bocca di Magra.