Danni alla parete del nuovo edificio: il sindaco sequestra i palloni

L'edificio era stato appena ripitturato, e il danno della pallonata è piccolo ma evidente. E - dicono - costoso se si vuole rimediare. "Ma se passate con vostro figlio da me in Comune per riprendervi il pallone, vi aspetto anche per il pagamento del danno", fa sapere via social il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari. Che ha "sequestrato" appunto, due palloni usati da alcuni ragazzini per giocare a calcio utilizzando le pareti del nuovo edificio comunale.

"Grazie al Tennis Club Sorbolo per la preziosa collaborazione, adesso ci andiamo in fondo, perché i soldi e i beni pubblici...sono di tutti!", aggiunge Cesari.