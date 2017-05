Club dell'arte-fatto: gli ex alunni continuano le "lezioni" di filosofia

Il Club dell'Arte-fatto è un gruppo di ex studenti del Liceo Marconi che si incontra una volta al mese con il professor Gabriele Trivelloni con l'obiettivo di portare avanti i propri studi filosofici. Anche quest'anno il Club ha deciso di aprire le proprie porte per l'incontro di maggio, in cui ha invitato la professoressa di Storia della Filosofia dell'Università degli Studi di Parma Beatrice Centi per conversare sul tema "Filosofia della vita e valori: Nietzsche e Scheler a confronto". L'incontro, avvenuto mercoledì 10 maggio, ha visto la partecipazione di oltre sessanta persone tra studenti, ex studenti, professori e interessati direttamente invitati dai soci del Club ed è stato possibile grazie alla collaborazione con l'associazione "Amici del Marconi" e la dirigenza dell'Istituto.