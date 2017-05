Trump a Riad: Melania e Ivanka senza velo

A Riad sia la moglie che la figlia del presidente Donald Trump hanno scelto di presentarsi senza il velo. Melania è scesa dall’Air Force One indossando una tuta nera morbida a maniche lunghe, stretta in vita da un cintura dorato, e a capo scoperto, sottolinea una nota della Casa Bianca.

Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, che accompagnano il presidente Usa in questo viaggio, sono scesi dal retro dell’aereo insieme allo staff presidenziale tra cui il portavoce Sean Spicer e il vice consigliere per la Sicurezza Nazionale, Dina Powell. Ivanka, riferisce una nota della Casa Bianca, indossa un abito a maniche lunghe e anche lei senza il velo.

Anche l’ex first lady Michelle Obama aveva scelto di non indossare il velo così come tutte le donne della delegazione americana nel viaggio nel 2015. La stessa cosa avevano fatto il premier britannico Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la loro visita ufficiale.