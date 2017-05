In attesa delle "signore" brillano Mercedes e Ferrari

Ecco, l'attesa è finita arrivano le automobili in piazza Duomo, veri e propri gioielli a quattro ruote d'epoca, rombi che affascinano e carozzerie che incantano. Prima - non da meno - i 150 esemplari (molti sono moderni) iscritti al "Ferrari Tribute to Mille Miglia e al "Mercedes Benz Mille Miglia Challenge".