Ambiente: una mostra 'omaggio' a Castelluccio di Norcia

A Bologna fino 5/7 scatti di Orler nella terra provata da sisma

Si intitola 'Frammenti di bellezza: Castelluccio nel cuorè, la mostra allestita a Bologna in occasione del G7 Ambiente. Le immagini, che resteranno in esposizione dal 5 giugno fino al 5 luglio al Grand Hotel Majestic di Bologna, sono opera del fotografo Pierluigi Orler, che ha saputo catturare la magia di uno scenario che fonde l'opera dell’uomo e della natura. Scatti d’orgoglio, che restituiscono bellezza a una terra duramente provata dal sisma del 2016, ma dalla grande capacità di rigenerazione. Come la natura stessa, che copre con un manto scintillante di colori i campi coltivati.

La mostra è stata realizzata per iniziativa di Centergross, con il sostegno di Ascom Bologna, Caab e del Grand Hotel Majestic. Per l’inaugurazione, lunedì prossimo, atteso anche il ministro per l’Ambiente Gianluca Galletti. «Non a caso il periodo della mostra coincide con due grandi appuntamenti, il G7 Ambiente a Bologna e la Giornata mondiale dell’Ambiente, che ci ricordano l’importanza di tutelare il nostro territorio, nel rispetto della natura e dell’uomo», afferma la presidente del grande distretto per il commercio, Centergross, Lucia Gazzotti. "La rinascita di Castelluccio a partire dalla sua eccellenza produttiva, la pregiata lenticchia celebrata negli scatti di Pierluigi Orler, è una splendida metafora della rigenerazione della terra», sottolinea Andrea Segrè, presidente di Caab, il centro agro-alimentare che dedicherà il mese di dicembre alle iniziative di promozione della lenticchia, per incoraggiare la produzione nazionale - e quella di Castelluccio in particolare - e per favorire il consumo di legumi non solo a Capodanno, ma in tutte le stagioni.