Pizzarotti-Scarpa, incontro/scontro e...immagini - Gallery

Uno scontro a tutto campo su rifiuti, sicurezza, welfare, mobilità, cultura, infrastrutture e crisi economica: questo è stato l'ultima faccia a faccia tra il sindaco uscente Federico Pizzarotti e lo sfidante Paolo Scarpa. Due ore di confronto serrato davanti a un migliaio di persone, condotto da Giuseppe Milano di Tv Parma e Pietro Adrasto Ferraguti di 12-Teleducato.

Due visioni diverse della città quelle dei due candidati. Le prime scintille sul tema della sicurezza, con Scarpa che ribadisce la priorità della lotta allo spaccio e alla criminalità e Pizzarotti che rivendica i risultati dell'amministrazione e l'aumento di agenti ottenuto da Minniti. Ma posizioni opposte anche sulla gestione dei rifiuti, sulla mobilità (con punzecchiature sulla Tep), sul welfare, infrastrutture, crisi economica e pure sulla cultura con Pizzarotti che ha difeso l'operato della sua giunta e Scarpa che ha lamentato il declino della città. Alla fine l'esposizione di un progetto nuovo: Scarpa ha illustrato "Zero Cento" il suo progetto per prendersi cura dei cittadini, dall'infanzia alla vecchiaia, mentre Pizzarotti ha illustrato il progetto di "reddito garantito comunale" che si propone di riuscire ad evitare che le famiglie si trovino in situazione critiche (come perdere la casa per morosità). Tutto si è concluso con gli appelli al voto dei candidati.