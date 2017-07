Esordio vincente dei "GiovedìdEstate" all'Euro Torri. Protagonisti assoluti, i Divina, con il loro tributo alla musica degli anni '70 e '80. Danze scatenate per tutti gli spettatori che hanno voluto approfittare di questo spettacolo a ingresso gratuito offerto dal centro commerciale che, per l'occasione, è rimasto aperto fino a mezzanotte. Il prossimo appuntamento è fissato per il 13 luglio quando sul palco ci saranno gli interpreti del musical "Il libro della giungla".