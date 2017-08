Festa Toro Nagashi: lanterne di pace in Pilotta Gallery

Anche questa estate, per il nono anno consecutivo, la Biblioteca Internazionale “Ilaria Alpi” del Comune di Parma in collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma, ha celebrato la festa di Toro Nagashi in piazzale della Pace a cui ha partecipato anche il sindaco Pizzarotti. Negli scorsi anni la città si è dimostrata molto sensibile a questa manifestazione con la quale si commemorano le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki che tanto profondamente hanno segnato la storia moderna. La serata si è aperta alle 21 con Esibizione dei tamburi giapponesi TAIKO Fuden Daiko del Tempio di Fudenji. A seguire la cerimonia delle lanterne.

Il Toro Nagashi è una cerimonia che viene celebrata ogni anno in Giappone e con la quale, rifacendosi ad una tradizione antichissima, si commemorano anche le esplosioni atomiche di Hiroshima (6 agosto 1945) e Nagasaki (9 agosto 1945). Di origine buddhista il Toro Nagashi conclude la festività dedicata agli antenati, lo Obon, durante la quale particolari lanterne di carta vengono affidate alla corrente dei fiumi o alle maree dell'oceano per guidare gli spiriti dei defunti verso il mondo altro.