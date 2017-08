Morto Andrea Pace, concorrente di Masterchef Junior

Bruno Barbieri, ora farai lo chef lassù insieme agli angeli

«Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato». Con queste strazianti e dolcissime parole la sorella Ludovica annuncia su Facebook la morte di Andrea Pace, divenuto famoso per essere stato tra i concorrenti della prima edizione del talent MasterChef Junior su Sky. Aveva compiuto nei giorni scorsi 17 anni.

«Andrea, ora farai lo chef lassù insieme agli angeli in paradiso. Un abbraccio» ha twittato Bruno Barbieri tra i giudici assieme ad Alessandro Borghese e Lidia Bastianich dell’edizione di MasterChef 2014 in cui Andy, allora tredicenne, si classificò terzo.

Per il piccolo cuoco romano, che con la sua passione per la cucina, il suo sorriso e i riccioli biondi, aveva conquistato tutti, anche un post di cordoglio della famiglia di MasterChef Italia. «Ci ha lasciato il giovane Andrea P., uno dei concorrenti della prima stagione di #JuniorMasterChefIt. Nel ricordarlo, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia» è scritto in un post.

A ricordarlo anche Emanuela Tabasso, la vincitrice del talent che pubblica una foto in piscina con il suo amico sorridente e scrive: «Ti voglio ricordare sempre così!» e poi tra i commenti aggiunge: «Scusate ma non è facile, Andrea è volato su... voglio che venga sempre ricordato come un grande ragazzo con un sorriso speciale».