Rischio terrorismo: inizia l'Italia delle barriere Gallery

Terrorismo, tra prevenzione, paura e minacce, l'Italia si sta muovendo per difendersi. Roma pensa a barriere nei punti chiave, come via del Corso e via dei Fori Imperiali; e studia una "stretta" sui controlli dei camion e degli Ncc, le auto a noleggio con conducente che spesso sono van con vetri oscurati. Rafforzamento della sicurezza anche a Milano, con barriere agli accessi della Galleria Vittorio Emanuele e presto in zona Darsena e navigli. Verona chiude piazza Brà, la piazza dell’Arena, con 'new jersey' in cemento. Protezioni e sbarramenti in arrivo anche a Napoli e a Firenze. Militari e squadre speciali antiterrorismo restano a presidio nei principali centri.

Bubbico (Ministro dell'Interno): Da oggi Comitati Provinciali sicurezza

«Siamo consapevoli da tempo dei pericoli che incombono sul nostro Paese. Abbiamo approntato un sistema di collegamento delle nostre forze di polizia e delle strutture dell’intelligence che supportano le decisioni. Proprio da oggi in tutte le province italiane si terranno Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, ai quali verranno invitati i sindaci delle città, perchè possa essere definito, situazione per situazione, un piano teso a predisporre tutte le misure necessarie a garantire sicurezza». Lo ha detto il vice ministro dell’Interno, Filippo Bubbico, intervenuto a RadioRadicale per analizzare l’emergenza terrorismo in Italia dopo l’attentato di Barcellona.

«Situazioni di pericolo esistono - ha sottolineato il senatore - e non sono direttamente prevedibili, ma dobbiamo diffondere la consapevolezza e renderci tutti conto che è necessario cedere anche una quota della propria autonomia. L'accettare i controlli e le delimitazioni è certamente un costo per i cittadini, ma è necessario farlo».

Viareggio, si pensa a barriere su Passeggiata

C'è anche l’ipotesi di barriere lungo la celebre Passeggiata a mare di Viareggio per renderla «impermeabile» ai veicoli, tra le misure analizzate oggi dal comitato provinciale per la sicurezza di Lucca. Le barriere potrebbero essere costituite da pesanti fioriere che impediscano il transito di mezzi pesanti. I furgoni che servono le attività commerciali e che attualmente vi transitano in fasce orarie della mattina potrebbero non avere deroghe e, per motivi di sicurezza, le consegne avverrebbero con carrelli a mano.

Napoli; barriere all'inizio di via Toledo

Scatta anche in via Toledo a Napoli la protezione antiterrorismo: il Comune ha fatto sistemare, infatti, tre fioriere all’ingresso della principale strada dello shopping e del passeggio cittadino, dal lato di Piazza Trieste e Trento. Le fioriere sono state piazzate a zig zag per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Stamattina il vicesindaco, Raffaele Del Giudice, ha ordinato una simulazione di emergenza, portando nella zona un’ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco per verificare che il posizionamento non ne ostacolasse il passaggio. Fioriere sono state messe anche sull'ampio marciapiedi nella stessa area per evitare che un furgone o un auto possano entrare improvvisamente in via Toledo.

Le barriere si aggiungono a quelle già presenti agli ingressi del Lungomare e in Piazza del Plebiscito.