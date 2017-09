Si aggrappa all'auto dell'ex: viene trascinata e muore

E’ morta la ragazza di 24 anni rimasta gravemente ferita a Mugnano, nel Napoletano, dopo essersi aggrappata all’auto dell’ex al termine di un chiarimento finito male. Lo rendono noto i carabinieri. La giovane era ricoverata all’ospedale di Giugliano.

L’ipotesi formulata in un primo momento nei confronti del giovane di 24 anni, ex della ragazza morta dopo essersi aggrappata alla portiera dell’auto, era quella di lesioni personali gravissime. Ora dovrebbe cambiare in omicidio, forse colposo secondo i carabinieri.



Su Fb ultime istantanee felicita'

Una grande passione per il ballo, un viaggio recente all’estero. Istantanee di felicità postate su Facebook. Gli amici ricordano con messaggi di cordoglio, tra sgomento e dolore infinito, la tragedia di Alessandra, morta in ospedale per le conseguenze delle ferite dopo essere finita al suolo per essersi aggrappata alla portiera dell’ex al termine di un chiarimento finito male. Appena si è diffusa la notizia del decesso della ventiquattrenne è subito iniziato sui social il coro di voci di coloro che conoscevano la ragazza ricordandone il carattere solare.



Popolo web chiede 'punizione esemplare' per il giovane

Sono già centinaia i messaggi di lutto pubblicati in poche ore sulla bacheca Facebook di Alessandra Madonna, la 24enne morta in ospedale per le conseguenze delle ferite dopo essere finita al suolo per essersi aggrappata alla portiera dell’ex al termine di un chiarimento finito male. Amici e amiche la ricordano con dolore, e molti invocano 'punizioni esemplarì per il giovane ex fidanzato ritenuto comunque responsabile della tragedia.