Anche Parma festeggia i 70anni della Ferrari Gallery

A Parma, oggi, il “Ferrari Anniversary to Maranello”, l'evento voluto dalla casa automobilistica Ferrari per celebrare in modo spettacolare i suoi 70 anni di storia. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Parma e organizzato dall'Associazione Scuderia Tricolore Asd di Reggio Emilia.Il momento di punta delle celebrazioni è stato legato alla formazione di un corteo di circa 500 autovetture Ferrari provenienti da diverse capitali europee, oltre ad altri mezzi di supporto all’iniziativa, confluite a Milano venerdì 8 settembre per muoversi alla volta di Maranello, verso il culmine delle celebrazioni, alla presenza di migliaia di clienti Ferrari provenienti da tutto il mondo.

Durante il loro tragitto, fanno tappa a Parma dove il corteo delle 500 autovetture Ferrari transiterà in città. Alle ore 11,30 l'arrivo da Milano al casello autostradale di Parma, per giungere, poi, al Parco Ducale, dove fanno tappa per l’esposizione al pubblico. Tra le curiosità, la manifestazione sarà ripresa da un drone; sulla cartina che avranno in dotazione i partecipanti verrà apposto il sigillo della partenza da Parma; saranno a disposizione dei partecipanti materiali turistici informativi della città e degli eventi previsti a Parma.

I partecipanti alla “carovana” Ferrari hanno potuto inoltre approfittare del Festival del Prosciutto, in Piazza Garibaldi.

Il percorso è stato il seguente: viale Europa, via IV Novembre, viale Toschi, viale Mariotti, ponte di Mezzo, via D’Azeglio, piazzale Santa Croce, ingresso in Parco Ducale.

Per il pranzo i piloti e i loro accompagnatori hanno raggiunto il Cortile ed i Voltoni del Guazzatoio (Palazzo della Pilotta) per ripartire poi alla volta di Maranello.

Il percorso prevede il transito del corteo delle autovetture Ferrari, senza discontinuità, per Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica secondo il seguente percorso: ponte Verdi, strada Mazzini, strada della Repubblica, via Emilia Est, via Emilio Lepido, Tangenziale Sud, SP513R, SP53 (confine comunale di Montechiarugolo).

L’apice delle celebrazioni, arrivati a Maranello, riguarda uno spettacolo unico, riservato ai clienti Ferrari, impreziosito dalla presenza di ospiti internazionali.

La festa continuerà domenica 10 settembre con altre iniziative in omaggio alla storia del Cavallino Rampante.