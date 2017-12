Auto si capovolge in A1 a Campegine: conducente illeso Foto

Incidente in A1, non lontano dall'uscita autostradale Campegine-Terre di Canossa, in direzione Bologna. Un incidente, come si vede dalle foto, pauroso. Una dinamica ancora da ricostruire, si sa comunque che l'auto si è capovolta: il conducente, fortunatamente è rimasto illeso, uscendo da solo dalla vettura. Si è formata una lunga coda.