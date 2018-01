Si è chiusa la rassegna Tutti Matti Sotto Zero che dal 25 dicembre ha consegnato (per il quarto anno consecutivo) il Natale parmigiano portando in città il talento di artisti internazionali, acrobati, musicisti, clown e il fascino dei loro chapiteau. Sotto il tendone invernale migliaia di spettatori di tutte le età hanno assistito a spettacoli di alta qualità, condividendo l’allegria e l’atmosfera delle feste natalizie. Ecco una fotogallery di chi c'era oggi, ultima giornata della rassegna