Come da tradizione si è svolta in Cattedrale la solenne celebrazione del Santo Patrono della città di Parma con la Messa, officiata alle 17, dal Vescovo monsignor Enrico Solmi alla presenza delle massime autorità cittadine.

Per il Comune, tra gli altri, erano il sindaco Federico Pizzarotti, il Presidente del Consiglio Alessandro Tassi Carboni e il Consigliere Leonardo Spadi