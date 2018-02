Parte Sanremo con disturbatore sul palco. Hunziker, che scollatura! Gallery

Ciclone Fiorello, con incursione di un "disturbatore"

Battute a raffica, sul presidente turco Erdogan «che sta venendo a Sanremo perchè ha saputo che ci sono 1300 giornalisti liberi», sul «toy boy di Orietta berti», evidente allusione al candidato premier M5S Di Maio, «e se vince il vertice Rai va a casa», sul «canone che pagano tutti perchè sta in bolletta, e se staccano la corrente non si vedono Netflix e Sky». Il ciclone Fiorello travolge l’Ariston, in apertura della prima serata del festival diretto da Claudio Baglioni. «Buon Sanremo 1918», è la chiusa Fiorello voleva fare lo scaldapubblico e ha fatto lo scaldafestival alla sua maniera. Fiorello non ha fatto in tempo ad aprire il festival di Sanremo che viene interrotto da un uomo che è riuscito a eludere i controlli e a salire sul palco dell’Ariston. «Sono due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica», ha detto prima di essere interrotto e portato via.

«Faccio il Pippo Baudo della situazione», ha detto Fiorello che non si è perso d’animo, prima di aggiungere «lo sapevo che non ci dovevo venire». Subito dopo ha spiegato il motivo che lo ha spinto ad essere all’Ariston, un messaggio su Whatsapp di Baglioni: «Ciao Rosario, mi sono trovato a essere il sacrestano nel tempio della musica italiana - e qui, chiosa, gli hanno già levato dal compenso l’8 per mille - in queste notti di note, di emozioni che si intrecciano a passioni, sai quanto la tua arte sia sinonimo di sentimenti. Potresti essere il mio gancio in mezzo al cielo». «Claudio, se ci metti la musica vai terzo in classifica!».

«Qui - sottolinea Fiorello - ci si gioca la carriera, ci ho messo anni per diventare un sex symbol e ora me lo gioco qua». Poi si rivolge al dg Rai Mario Orfeo in platea e scherza sulle elezioni imminenti: «Occhio che il 4 marzo arriva, se vince il toy boy di Orietta Berti, si va a casa poi... Ma non sono qua per fare monologhi comici, o sulle tecnologie, o sui vegani».

Poi le battute sul festival: «Guardate che meraviglia, è un festival avantissimo, è l’unico dove non si eliminano i cantanti, ma direttamente il pubblico, tagliando le file. Del resto se li elimini i cantanti se ne vanno, gli alberghi si svuotano. Ora è tutto pieno, io dormo con i coristi».

Fiorello ne ha anche per le canzoni: «ne ho sentite tre o quattro che voglio usare il prossimo Capodanno...», dice simulando il trenino. «Il preludio di Chopin a confronto è una samba, ovviamente i testi sono bellissimi, con Baglioni non poeta essere altrimenti. Uno che scrive Avrai per il figlio... che però qualche giorno fa gli ha chiesto: papà, che me devi dà?. Renato Zero quando è nato il figlio ha detto: Lui chi è?».

Certo, sottolinea Fiore, «mancano i rapper, non c'è Mondo Marcio, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, nessuno dice ciao fratè, spacca, bella raga, al massimo bella ruga. Ma io dico ai genitori: fate vedere ai vostri figli questo festival, bellissimo, loro sono abituati solo a vedere sui social filmati che si bloccano».

I superospiti, poi, «hanno superato gli altri: la Rai non bada a spese, anche perchè il canone lo pagano tutti, sta nella bolletta, se non paghi il canone ti levano la corrente e non puoi vedere Netflix e Sky, è un problema. Io sarò pagato in bitcoin questa sera».

Fiorello scherza anche su Baglioni e sul superospite Morandi ("si parlava di scimmiette clonate, loro sono come minimo alla terza copia"), poi propone un centone delle hit di entrambi, innestando le parole di uno sulle note dell’altro e imitandoli come sa fare.

Baglioni tesissimo, canzoni coriandoli d'infinito

Elegantissimo, in smoking nero, camicia bianca e papillon, un visibilmente teso Claudio Baglioni ha debuttato sul palco dell’Ariston. «Ben arrivati a tutti alla 68/a edizione di questo evento unico al mondo per le sue peculiarità», ha esordito il 'dittatorè artistico dopo aver sceso la scala.

«A me è bastato leggere festival della canzone italiana per capire e comprendere cosa andava fatto: mettere di nuovo al centro le canzoni, per farne di nuovo il momento principale del festival - ha detto per spiegare il suo approccio al festival -. La canzoni sono arte povera, ma hanno una forza evocativa incredibile, solo gli odori hanno la stessa forza».

Poi Baglioni ha fatto Baglioni, ha messo in campo la sua poetica: «le canzoni sono come coriandoli d’infinito, piccoli istanti di eternità. Sono mare, terra, cielo, neve di sogni che sembra cadere giù da un altro pianeta. Infatti nessuno sa da dove possano venire. E in quei secondi fanno piccoli miracoli. Pugni di riso che cuciti insieme riescono a dare emozione, divertimento, commuovono, emozionano». L’elogio della canzone non si ferma: «è musica da fanteria, di apparente poca consistenza. Le canzoni sono come l’aria, non si può farne a meno, riempiono polmoni, ci prendono per mano e ci portano a volare, come una macchina spazio tempo. Grazie di essere qui, qui a casa».

Favino, chi me lo doveva dire a me che finivo qui

«Chi me lo doveva dire a me che dovevo presentare su questo palco. Tutti cantano, tutti ballano. Sono felice di essere qui per aiutarti, Claudio. E sono felice che per la tua prima prova da conduttore, tu abbia deciso di presentare me», inizia con una gag con Baglioni l’avventura festivaliera di Piefrancesco Favino, che ha poi introdotto Michelle Hunziker: «Io e lei, Baglioni, non abbiamo i tempi. chi meglio di una svizzera».

Entra Michelle in velluto nero, in mano il fiore

Scollatura profonda, paillettes a impreziosire le maniche, abito lungo di velluto nero, Michelle Hunziker entra in scena all’Ariston scendendo disinvolta la scala e richiamando subito i compagni di avventura all’ordine. «Abbiamo un minuto per far partire il festival», dice da brava 'svizzerà prima di leggere il regolamento. In mano ha un narciso bianco, richiamo alla campagna 'Io sono quì contro la violenza sulle donne, e lo mostra quando lancia il primo Big in gara in gara, Annalisa, «una donna, la prima a salire sul palco».

In platea il regista Duccio Forzano inquadra il marito della showgirl, Tomaso Trussardi, e la figlia Aurora, avuta da Eros Ramazzotti.