Carambola di auto e frontale, due incidenti nella zona Ovest di Parma: due feriti Foto e Video

Con ogni probabilità è stata la pioggia che ha reso il fondo stradale sdrucciolevole: quasi contemporaneamente si sono verificati due incidenti, altra coincidenza, non lontano l'uno dall'altro. Doppio impegno, quindi, per i volontari del 118. Il primo in tangenziale Nord, nello svincolo per strada dei Mercati all'altezza del Consorzio Agrario. Una carambola tra auto, con una delle due vetture coinvolte finita fuori strada (Guarda il video). Fortunatamente, nonostante le immagini siano "forti", non c'è stato nessun ferito. L'incidente ha avuto, inevitabilmente, ripercussioni sul traffico, con una lunga coda. Pochi minuti dopo, frontale sulla via Emilia Ovest, all'altezza di Vender. Il bilancio è di due feriti, entrambi hanno riportato ferite di media entità. Sempre sul versante del traffico, è prevista neve (con relativa allerta viabilistica) nel tratto autostradale tra Parma e Reggio. Un paio d'ore prima, incidente (anche qui su fondo bagnato) alla rotatoria del Petitot (Leggi).

Da segnalare altri due incidenti, questa mattina a Tortiano e a Soragna, senza feriti (leggi).