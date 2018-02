Questo pomeriggio il sindaco Federico Pizzarotti ha ricevuto in Municipio la Console Generale Americana a Milano Elizabeth Lee Martinez, accompagnata dal Console per gli Affari Politico-Economici John Crosby e dall'assistente Affari Politico-Economici Angelica Guerrieri.L'incontro cordiale ha rappresentato un momento di dialogo e confronto proficui per gettare le basi di future collaborazioni e si è concluso, dopo la firma sul libro degli ospiti, con uno scambio di omaggi.