E' in corso la "regolazione del traffico": code in A1 tra Fidenza e il bivio con l'Autocisa

Code e traffico intenso questa mattina sulle autostrade del Parmense. In Autocisa (A15) è chiuso in entrata per Bologna il casello di Parma Ovest a causa di "condizioni meteo avverse in A1", riporta il sito della società di gestione Salt.

In A1 c'è una coda di 5 chilometri tra Fidenza e il bivio A1/A15 per "regolazione del traffico": secondo quanto disposto dalla prefettura, infatti, non possono viaggiare in direzione Bologna i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate.

Coda di 5 chilometri anche fra Casalpusterlengo e il bivio A1/inizio complanare Piacenza, sempre per la regolazione del traffico.

Sono segnalati inoltre rallentamenti fra Terre di Canossa-Campegine e Parma a causa di un incidente.

Al casello di Reggio Emilia ci sono code in uscita, per traffico intenso. E' prevista neve fra Bologna e Firenze (anche qui è in corso la "regolazione del traffico").

NEVISCHIO IN ROMAGNA. Nevischio è segnalato sull'A14 in Romagna, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini: l’autostrada è pulita e la situazione è monitorata dalla Polizia Stradale. Non si segnalano particolari disagi ed è in vigore lo stop ai mezzi pesanti.

Il clima è invece sereno in Emilia e sull'A1 tra Bologna e Piacenza si registra qualche rallentamento dovuti al traffico ordinario del lunedì mattina, così come sull'A22 tra Carpi e l'allacciamento con l’A1. Sembra in via di soluzione il problema delle buche, nel tratto tra Modena e Parma, dove diversi automobilisti nei giorni scorsi avevano avuto gomme e cerchioni danneggiati.