Gelo in Appennino: - 17° al passo del Tomarlo. Scuole chiuse in molti comuni

Temperature sotto zero fino a quote basse oggi nel Parmense. In Appennino la colonnina di mercurio è arrivata a - 17° al passo del Tomarlo, a - 15° al passo Centocroci. Termometro a quota - 10° a Tarsogno.

SCUOLE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI. Sono tante le scuole che questa mattina non riaprono nei comuni dell'Appennino: il colpo di coda dell'inverno sferrato ieri dal Burian ha stretto la montagna in una morsa di gelo, rendendo difficoltosa la circolazione in sicurezza sulle strade scoscese. Per questo oggi la campanella non suonerà nelle scuole di Bardi, Varsi, Bore, Berceto, Pellegrino, Varano Melegari, Tizzano, Lagrimone, Bedonia, Albareto, Tornolo e Compiano (comprese le frazioni di Tarsogno e Santa Maria del Taro).