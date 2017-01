"Via Confalonieri Casati senza pulizia. E ora hanno tolto anche il cestino"

La segnalazione che arriva dal lettore Pas: "Nel piazzale di via Confalonieri , oltre a non esser stata ancora effettuata una pulizia dei residui dei botti dell'ultimo dell'anno, stamane è stato asportato da un incaricato Iren il cestino dell'immondizia sito dinnanzi al civico 3. Oltre al gesto segnalo che non è nemmeno stata eseguita la pulizia delle cartacce traboccanti.

Capisco che sia fatica dover vuotare i cestini ma occorre anche mettersi nei panni di chi ha qualcosa da gettare e non può portarselo appresso per una giornata ( ad esempio escrementi del cane).

Vogliate tener presente che l'afflusso delle persone all'adiacente sindacato , e della loro multietnicità, creerebbe un disagio notevole in termini di rifiuti abbandonati.

Senza troppe polemiche gradirei un pronto ripristino della situazione precedente".