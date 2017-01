Vecchia, legata ad un palo della segnaletica e... multata. Ha incuriosito diversi passanti la sanzione comparsa su una bicicletta lasciata (da quanto tempo?) appoggiata al muro tra via Garibaldi e via Bodoni. In quanto legata ad un arredo urbano, il regolamento per il decoro stabilisce una multa di 120 euro. Tra 15 giorni sarà comunque rimossa e per riaverla il proprietario (se se ne accorgerà) dovrà pagare la sanzione.