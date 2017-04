Autista con la sigaretta? Tep: "E' elettronica"

Con riferimento alla fotonotizia apparsa nella rubrica Gazza Reporter di un autista della linea 5 ritratto a fumare una sigaretta durante la guida (guarda), TEP precisa che si trattava in realtà di una sigaretta elettronica, precisando comunaue "Che il fumo elettronico, pur non vietato a bordo dei mezzi pubblici, rimane comunque inopportuno da parte del personale in guida. L'azienda, dunque, disapprova comportamenti come quello oggetto della foto".