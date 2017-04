Un lettore ci invia alcune foto e le commenta:

"Grazie all'intervento dei vigili, si era riusciti dopo anni a provvedere alla pulizia dell'area, ma qualche imbecille ha pensato bene di usarla come pattumiera personale. Bunker e area pertinenziale sono da anni nell'abbandono più completo: topi, sporcizia e ogni genere di rifiuto, dormitorio per disperati. Bisognerebbe costringere la proprietà a intervenire definitivamente murando gli accessi all'edificio e alzando la recinzione dalla parte confinante con piazzale Mercantini per evitare che vi si scarichi ogni genere di rifiuto".