"Servizi igienici provvisori in Cittadella: e i disabili?"

Al di là dell'errore di ortografia che si può vedere dalla foto, la segnalazione "concreta" del lettore Massimiliano: "Servizi igienici provvisori in Cittadella: dove è scritto che 'provvisoriamente' (3/6 mesi? boh?) chi è in sedia a rotelle non possa usufruirne? Dove è agibile per le carrozzine è agibile per tutti".