"Via Bonomi, da un'ora in attesa. Così si incentiva la differenziata?"

"Siamo in attesa da più di un'ora: c'è una fila di 10 macchine e almeno altre tre, vedendo la coda, hanno fatto dietro front. E' così che si motivano i cittadini a differenziare?". La telefonata dal centro di raccolta rifiuti di via Bonomi arriva alle 10, il tono della donna è tra l'arrabbiato e lo sconsolato. "Devo consegnare un televisore. Il signore arrivato per primo ha due taniche da olio. E' possibile che sia tutto così lungo e complicato? C'è dentro un camion da più di un'ora, il cancello è stato chiuso e vediamo tre operatori seduti. Ci dicono che non possiamo entrare per motivi di sicurezza. Ma è una situazione snervante. Tra l'altro, all'ingresso non ci sono gli orari di apertura e qualcuno racconta di essere venuto qui diverse volte. Noi ci siamo attenuti al volantino inviato dal Comune, ma questa organizzazione è davvero pessima".