Le ennesime segnalazioni, che oramai diventano una vera e propria emergenza in città. Questa volta, nel mirino dei teppisti/ladri che prendono di mira le auto, rompendo i vetri e rubando ciò che trovano è la zona di via Sidoli. Due le foto che ci hanno inviato si riferiscono a via via Polibio e ad un'auto danneggiata. Ma le segnalazioni e le lementele sono molte di più.