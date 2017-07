Una lettrice: "Vicofertile, il parcheggio è pieno di siringhe. Aiutateci"

A metà tra il Gazzareporter e l'allarme, ma quando riguarda casa tua diventa esasperazione. Una lettrice ci scrive (allegando delle foto) segnalando la situazione a Vicofertile: "Il parcheggio è invaso dalle siringhe".

Buonasera, ho deciso di rivolgermi a voi perchè a Vicofertile siano ormai all'esasperazione... Oltre ai furti continui ora anche il parcheggio è pieno di siringhe! Chiedo se qualcuno può fare qualcosa, personalmente io no ho già rimosse diverse visto che ho 2 bimbe piccole e sono molto preoccupata che si possano pungere. Chiaro però che non è un operazione ne che posso fare quotidianamente ne sinceramente che mi spetta. Come si può fare???