Un lettore ci manda questa foto. E commenta:

"Complimenti a chi ha avuto in Comune la intelligente pensata di rendere a senso unico, in uscita dalla città, duecento metri di strada Sant'Eurosia, costringendo così le macchine a una splendida gimcana e mettendo anche in pericolo i bambini che frequentano i campi della Montebello.