Parco dell'Eurosia, la segnalazione arriva da un lettore: "Questo è quello che succede da oltre 3 settimane al parco dell'Eurosia (vicino al tanto discusso campo da calcio). Tubo dell'acqua rotto, molto probabilmente dai trattori per la manutenzione del verde, e acqua che scorre 24h al giorno.... Ma non siamo in emergenza idrica?".