Biciclette e corsie per gli autobus: il «carosello» dei segnali stradali

I segnali stradali sono uguali dappertutto oppure in altre città possono essere differenti? A mettere il naso fuori da Parma non mancano le sorprese: ad esempio, nelle città vicine la segnaletica che indica le corsie riservate agli autobus e quella che regola la circolazione delle biciclette presentano differenze non di poco conto.

Corsie per i bus: Parma si vuole distinguere

Ad eccezione di un tratto di via Bixio, a Parma la segnaletica che indica i sensi di marcia riservati agli autobus e ad altre categorie di veicoli (taxi, motorini, biciclette ecc.) è costituita dal segnale di «divieto di transito» con il pannello che indica la deroga per i veicoli indicati. A Reggio Emilia, Modena, Piacenza e Bologna, invece, ci sono i cartelli di «senso vietato», integrati dal pannello che riporta i veicoli ammessi. Fino al 2015 anche a Parma questi segnali erano come quelli delle altre città, ma in quell’anno sono stati tutti sostituiti. Chi la «conta» giusta? Parma con il segnale di «divieto di transito» (che indica che la circolazione dei mezzi privati è vietata in entrambi i sensi) oppure le altre città che utilizzano il segnale di «senso vietato» (che indica che per le auto private la strada è accessibile dalla parte opposta)?

Nei vicoli del centro biciclette contromano a Reggio, Piacenza e Bologna

In alcune strade del centro storico di Reggio, Piacenza e Bologna è possibile vedere dei cartelli che a Parma non esistono: questa segnaletica concede solamente alle biciclette la possibilità di procedere in senso contrario agli altri veicoli. Nelle strade del centro di Parma, invece, le biciclette possono procedere in senso contrario solo assieme ad autobus, taxi e ciclomotori, e questo avviene nelle corsie preferenziali – spesso caotiche – di alcune strade di gran traffico. In pratica però, come tutti sanno, nella nostra città tante persone circolano in bicicletta «infilando» tranquillamente i sensi vietati anche delle strade strette, senza alcuna attenzione per la segnaletica, per gli altri veicoli e per i pedoni.