Degrado (e dormitorio) in stazione Gallery

Un gazzareporter ci manda tre foto emblematiche della stazione ferroviaria di Parma, scrivendo... "Nell'ultimo anno, la situazione è diventata veramente preoccupante. Perchè non solo davanti i portici della stazione tutte le mattine presto vengono scaricati pulmini di "profughi" o "richiedenti asilo", provenienti da chissa dove, che successivamente si riversano sotto i portici e nel piazzale difronte, a bivaccare e a fare altro. Non solo dentro la stazione stessa si caricano i proprio cellulari rubando di fatto la corrente alla rete nazionale senza che nessuno gli dica niente, e non solo sono sempre sui binari ad attendere i treni per viaggiare regolarmente senza pagare il biglietto. Ora ci dormono anche. Infatti, ho notato che quando arrivo in stazione alle 7:15 circa trovo gente di colore o nordafricani o senza fissa dimora che dormono nelle poltroncine o addirittura per terra con i sacchi a pelo, lenzuola o altro (Vedi Foto). Nei paesi civili del nord Europa le stazioni sono il biglietto da visita della città, quindi chi viene beccato a dormire, bivaccare, infastidire o rumoreggiare, viene allontano dalle forze dell’ordine, in Italia c’è un totale menefreghismo da parte delle istituzioni e della cittadinaza in generale, A me dispiace molto per la città perché essendo sede di una Istituzione Europea per eccellenza, stranieri ed in generale turisti italiani e non che viengono da Milano o Bologna, per lavoro o svago si trovano scene simili di degrado o indifferenza, a me non sembra che ci facciamo una bella figura".

Grazie per l’attenzione Francesco