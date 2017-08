"Ce lo hanno già detto 10 giorni fa". E' la risposta - "le telefonate sono registrate", si può verificare - ricevuta da una lettrice che ha segnalato a Iren ciò che accade in via Doberdò: una perdita d'acqua potabile che ormai ha formato un lago, come si vede dalla foto. Una lettrice che racconta incredula: "In tempi di siccità lasciamo che funzioni così?".