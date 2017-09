Raccolta differenziata? Inciviltà parmigiana...

Ecco cosa ci scrive il lettore che ha inviato la foto:

"Sono un cittadino del centro storico nei pressi della zona della movida di via Farini. Nella foto allegata vi mostro che cosa ho trovato questa mattina nel recipiente della raccolta differenziata per l'organico. Una descrizione del contenuto, oltre quello che si vede, è di una altra decina di bottiglie di vino alcune di discreta qualità e prezzo e cartoni di pizza e molte pezzi della medesima.Come si vede dalla foto è stato un pasto abbondante. Questo è un esempio della civiltà parmigiana e del modo di raccogliere i rifiuti. So benissimo che questa mia segnalazione non serve a nulla ma voglio almeno augurare a quelle teste di maiale che hanno fatto questa bravata che la pizza vi sia risultata indigesta che il vino vi abbia fatto stare male tutta la notte che vi sia andata buca con le ragazze e che questa mattina abbiate un forte mal di testa che vi perseguiti per almeno tre giorni".