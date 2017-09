I ragazzi della 5ª C. Non è un telefilm ma un ricordo tutto parmigiano. E anche se gli ex ragazzi sono decisamente cresciuti hanno deciso di ritrovarsi. Il Pillo, il Cecco, Bertoga... trent'anni dopo la maturità. Con loro i professori: da cecchini infallibili e inflessibili ad amici. Ma in fondo lo erano anche allora: un'altra epoca e un'altra scuola. Liceo (scientifico) Marconi 1987: i ragazzi si tuffavano nella vita. E, inevitabilmente, tra ricordi e aneddoti, si è riso tanto all'agriturismo Casarossa. Con un brindisi nostalgico anche per chi non c'era e non c'è più.