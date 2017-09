Arriva a Parma il tour di Capitan Acciaio, un' iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, con il patrocinio del Comune di Parma, per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Oggi in Piazza Garibaldi a Parma, RICREA premierà la città di Parma e Iren Ambiente per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.