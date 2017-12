Premiati due lettori. Da oggi un nuovo concorso: «Il mio Natale»

Un'auto in fiamme a Salsomaggiore e una magnifica luna vista dal Lago Santo: sono queste le foto che valgono il premio Gazzareporter per due lettori. Il premio, come sempre, è un abbonamento di un mese a Gweb+, per leggere gratuitamente gli articoli a pagamento sul sito della Gazzetta di Parma. I concorsi dedicati a chi usa l'app Gazzareporter - per mandarci foto e video - proseguono e in parte si rinnovano, con un tema legato alle feste. Nel concorso «La cronaca dei lettori» premiamo lo scatto di un'auto in fiamme a Salsomaggiore. Il lettore Andrea è passato in via Cavour a Salso durante l'intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 3 di notte dello scorso 11 novembre, e ha inviato subito alcuni scatti al nostro sito. Nel concorso «Cartoline» vince Mario con una foto di una luna dai colori intensi sopra il Lago Santo. I concorsi proseguono con due temi: «Il mio Natale» (dedicato alle vostre foto in tema con le feste) e «La cronaca dei lettori». L'app gratuita Gazzareporter è disponibile su App Store e Google Play.